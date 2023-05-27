الآن مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقه 34 |ما موقف عابدين وسونا بعد الهروب

شهدت الساعة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا مكثفًا عن الحلقه 34 من مسلسل طائر الرفراف، حيث عشاق الدراما التركية يرغبون في التعرف على تفاصيل الحلقة الجيددة من المسلسل، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد عرض المسلسل وتردد القناة على القناة، فضلًا تابعونا بتقرير اليوم.

مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقه 34

يعتبر مسلسل طائر الرفراف واحدًا من المسلسلات التركية الشيقة التي جذبت انتباه الكثير من المشاهدين، ويتم عرض المسلسل بمعدل مرة واحدة في الأسبوع حيث يتم عرضه يوم الجمعة، ويحكي هذا المسلسل قصة شاب من أسرة ثرية ولكن عير مسؤول ويشغل بال أهله، بل وتقرر جدته أن تزوجه بواحدة من عائلة مرموقة، ولكن رغم عدم اهتمامه بالزواج إلا أنه يضطر لى الموافقة، ثم بعد ذلك يعجب الشاب بالبنت ويتزوجها، ثم سرعان ما ينفصلا وتبدأ المشاكل بينهما.

موعد عرض الحلقه 34 من مسلسل طائر الرفراف

يتم عرض المسلسل مرة واحدة من كل أسبوع، وذلك يوم الجمعة، حيث يتم عرضه على قناة ستار تي التركية، وذلك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، بينما يتم عرضه في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم عرضه على قناة star tv التركية، وذلك على القمر الصناعي تركسات، وذلك من خلال الإحداثيات التالية:

تردد القناة هو 12209.

اتجاه الاستقطاب: الاتجاه الأفقي.

معامل الترميز: 3000.

ويمكن متابعة التفاصيل الجديدة للحلقة الجديدة، حيث الرابعة والثلاثين من المسلسل على هذه القناة، وذلك من خلال تثبيت الإحداثيات السابقة.