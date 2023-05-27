لو عايز تاخد 1000 جنية!! اعرف دلوقتي شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يشغل بال كثير من الناس معرفة شروط الحصول على منحة العمالة ، فكما نعلم، أن تلك المنحة تكون مخصصة لفئات محددة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قال في وقتٍ سابق، أن هذه المنحة يتم إعطائها للمستحقين فحسب، وذلك بغية إعانتهم على الحياة، وتوفير قوت يومهم، فهي مخصصة للفقراء، للإعانة على المعيشة كما ذكرنا، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بالإعلان عن فتح باب التقديم على تلك المنحة من خلال المنقوع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة.

شروط الحصول على منحة العمالة

هناك مجموعة من الشروط اللازمة لحصول الشخص على منحة العمالة، إذ أن من بين هذه الشروط:

لا بد أن تكون جنسية المتقدم مصرية.

كذلك لا بد أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة بمصر.

هذا بجانب أنه يلزم على المتقدم ألا يكون مستفادًا من المعاشات الأخرى، التي تتعلق بمعاش الضمان الاجتماعي، أن المعاش المتعلق بتكافل وكرامة.

كما أنه لا بد ألا يكون عند المتقدم عقارات، أو أشياء ثمينة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يمكنك ان تسجل لتحصل على منحة العمالة الغير منتظمة، إن تم توافر الشروط التي قمنا بذكرها في السابق بك، والتي تم تحديدها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن خطوات التسجيل تكون كما يلي: