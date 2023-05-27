بداية العد التنازلي من اليوم”الموارد البشرية ” توضح كم باقي على صرف رواتب الضمان الاجتماعي

بدأ التساؤل من جانب الأشخاص عن كم باقي على صرف رواتب الضمان الاجتماعي ، إذ أن هذا الدعم يتم صرفه بشكل شهري لجميع المستحقين له، ومن الجدير بالذكر أنه مع بداية كل شهر ميلادي، يتكرر هذا السؤال من جانب الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي، إذ أنه من المفترض أن يتم صرف هذا الدعم مع بداية كل شهر ميلادي، لذا فما هي عدد الأيام المتبقية لصرف هذا الدعم؟ هذا ما سوف توضحه لكم في السطور القليلة المقبلة.

كم باقي على صرف رواتب الضمان الاجتماعي

قام بالتساؤل كم باقي على صرف رواتب الضمان الاجتماعي ، كثير من الأشخاص، الذين هم مستفيدين من هذا الدعم المقدم من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد بينت الوزارة الإجابة على سؤال المستفيدين هذا، إذ أنها قالت إن هذا الدعم سوف يتم صرفه بالتحديد في اليوم الموافق من 1 يونيو 2023م، أي أنه متبقي حوالي 4 أيام فقط، ويتم الصرف لجميع المستحقين من البرنامج.

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور

هناك سلسلة من الشروط التي من اللازم توافرها في الشخص المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن من بين هذه الشروط: