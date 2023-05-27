“مبروك للفائزين” استعلم الآن على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع molsa.gov.iq

تقدم الحكومة العراقية مختلف المساعدات للمواطنين والأسر بها، ومن ضمن المساعدات التي قدمتها هي منحة الرعاية الاجتماعية، حيث الوجبات التي تقدمها وزارة العمل إلى المواطنين، وحاليًا تقوم وزارة العمل العراقية بتقديم الوجبة التاسعة، وذلك عبر منصة مظلتي، فدعونا نوضح لكم الأسماء الجديد المشمولين بهذه الوجبة، ففضلًا تابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يتساءل المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي عن رابط ملف بي دي إف عن الأسماء المشمولة بالوجبة التاسعة التي تقدمها وزارة العمل العراقية لهم، حيث تلك المبادرة جزء من المساعدات التي تقدمها الحكومة إلى الأسر المحتاجة، ويتم تقديم هذه المساعدة للعراقي من يمتلك بأسرته أربع أفراد على الأقل، بل وعمره أعلى من 18 سنة، بالإضافة إلى عدم امتلاكه أي ممتلكات أو تأمين اجتماعي أو صحي، بل ومسجل بالشؤون الاجتماعية العراقية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمتقدمين الراغبين في الحصول على الوجبة التاسعة الوولج إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، ومن ثم الاستعلام عن أسماء المشمولين بتلك الوجبة، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي: