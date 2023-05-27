أحصل الآن على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة  2023 “من هنا”

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في العديد من المحافظات مثل الدقهلية والغربية والشرقية والجيزة والقاهرة ،وذلك بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الصف الثالث الاعدادي في كثير من محافظات الجمهورية، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 مايو ، أما عن محافظات الشرقية والغربية والجيزة وباقي محافظات الجمهورية الذين مازالوا يؤدون اختبارات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني سوف تنتهي أعمال الامتحانات يوم الخميس الموافق 25 مايو،وحرصا من موقعنا على تقديم آخر أنباء التعليم الخاصة بنتائج الطلاب سوف نعرض لكم في السطور القليلة القادمة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية والشرقية ، علاوة على روابط البحث عنها وكل ما يخص تفاصيل الامتحانات .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023

أتم طلاب وطالبات محافظة القاهرة اختبارات الشهادة الإعدادية 2023 وذلك يوم 22 مايو السابق ،وتقوم مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات بتصحيح أوراق إجابة الطلاب وتسجيل الدرجات وبعدها مباشرة سيتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها من محافظ القاهرة ، وذلك خلال أيام قلائل، ومن هنا يتم إعلانها في المدارس وإعلانها إلكترونيا علي بوابة محافظة القاهرة لذا سوف نعرض لكم أهم خطوات البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة عبر لينك البوابة الالكترونية للعاصمة .

ادخل علي رابط البوابة الإلكترونية من هنا.https://eduserv.cairo.gov.eg/

انقر علي أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية من خدمات التعليم الأساسي.

املأ الخانة الفارغة وذلك بكتابة الرقم القومي وتحديد الصف والعام الدراسي.

انقر علي عرض النتيجة وسيتم ظهورها خلال دقائق معدودة.

والجدير بالذكر أن خطوات البحث السابقة بالأعلى يتابعها الطلاب وأولياء الأمور وكل من يهمهم الأمر ، وذلك بعد إعلان النتيجة رسميا واعتمادها بواسطة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وذلك خلال أيام قليلة مقبلة وبعدها سوف تتيح الفرصة للبحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 باسم الطالب فقط من خلال المدارس.