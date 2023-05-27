بعد إفتتاح أكبر مصنع لإنتاجه في مصر.. تعرف على مزايا الكوارتز واهم استخداماته العيدة 2023

واحدًا من المعادن المتوفرة بكثرة على وجه الأرض هو الكوارتز، ولذا نجد عدد كبير من المواطنين يتساءل عن مزايا الكوارتز واهم استخداماته، وهو معدن مكون من جزئيين حيث الأكسجين والسيليكون، ويكون على شكل بلورات سداسية ومنه أشكال وألوان متعددة، فدعونا نوضح لكم في تقرير اليوم أبرز المعلومات عنه ومزاياه وأهم استخداماته.

مزايا الكوارتز واهم استخداماته

يُعتبر الكوارتز من المعادن الموجودة بكثرة على سطح الكرة الأرضية، حيث له الكثير من الألوان والأنواع، حيث منه الكوارتز الكريستال والخليبي والدخاني والأرجواني والزهري والسرين، وتأتي أبرز خصائصه على النحو التالي:

قادر الكوارتز على توليد الجهد الكهربي، وذلك عند تعرض البلورات إلى ضغط ميكانيكي.

من أقصى المعادن على وجه الأرض، وبالتالي لا يمكن تآكله بسهولة.

درجة انصهاره عالية ولا يمكن أن يتحمل درجات الحرارة العالية.

يعتبر من العناصر المستقرة كيميائيً ولا يتفاعل مع ي مواد أخرى.

يجذب البصر ويمكن العثور عليه بأكثر من لون رغم أنه شفاف.

أشهر استخدامات معدن الكوارتز

للعلم أن الكوارتز من أكثر المعادن المتواجدة بكثرة، وهو يوجد بالصخور المتحولة والنارية وكذلك الرسومية، ويتم استخدام الكوارتز في عدد كبير من المجالات والتطبيقات، حيث من المعادن البسيطة السهلة الاستخدام، وتأتي أبرز استخداماته خصوصًا في الصناعة على النحو التالي: