تفاصيل الحالة الصحية للفنان احمد إبراهيم !! أصيبت بشلل مؤقت ومحتاج كرسي متحرك

سبق أن تم الإعلان عن بعض أخبار الفنان احمد إبراهيم، والذي تدهورت حالته الفترة الماضية، وقد قام نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بزيارته في دولة الإمارات العربية من أدل الاطمئنان على صحته، فدعونا نوضح لكم تفاصيل ما تعرض إليه وما هي آخر مستجدات حالته الصحية، فضلًا تابعونا.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان احمد إبراهيم

وفقًا لما صرحت به بعض الصحف المصرية فإن الفنان أحمد إبراهيم قد تعرض إلى شلل مؤقت، وهو في الوقت الحالي يحتاج لكرسي متحرك، حيث تعرض للشلل بعد إصابته بجلطة وهو في دولة الإمرات العربية المتحدة، وقد سافر نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي للاطمئنان عليه وللأسف حالته تتطلب كرسي متحرك، وللعلم أنه قد تم اختيار الفنان أحمد ضمن الفنانين الذي تم اختيارهم للتدريس بالإمارات، وذلك من خلال تعاون بين نقابة المهن التمثيلية وبين وزارة التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

آخر أخبار الفنان احمد إبراهيم

كشف مصدر قريب من الفنان أحمد إبراهيم بأنه قد تعرض لأزمة صحية، وبعدها تم نقله فورًا إلى واحدة من مستشفيات دولة الإمارات، وتبين أنه تعرض لجلطة في المخ، حيث نتج عنه إصابته بشلل مؤقت، وبعدها تم نقله إلى مستشفي جديدة من أجل تأهيله والحصول على جلسات علاج طبيعي للعودة إلى حياته الطبيعية من جديد، وللعلم أن حالته الآن مستقرة بفضل الله وهو يخضع للعلاج من خلال جلسات العلاج الطبيعي، وقد كان آخر أعمال الفنان هو مسلسل سلسال الدم وذلك على مدار الخمس أجزاء.