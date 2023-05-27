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البنك المركزي المصري.. يُعلن عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 27 مايو 2023 السبت
استمر البحث من قبل عدد كبير للغاية في محركات البحث جوجل، عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 27 مايو ، إذ أن الأشخاص يرغبون في معرفة ما إن شهد انخفاضًا اليوم السبت 27 مايو 2023م، أو ارتفاعًا، أم لم يحدث له أي تغيير مقارنًة مع سعره أمس الجمعة الموافق من 26 مايو 2023م، هذا ما سوف نرفقه لكم من خلال موقعنا هذا بشيء من التفصيل والاهتمام.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 27 مايو
لقد استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 26 مايو في مختلف البنوك المصرية، ليأتي سعره كما يلي:
- وصل ثمن الدولار اليوم السبت الموافق من 27مايو 2023م، في بنك مصر، لما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للبيع.
- كذلك أن سعر الدولار اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، في بنك المصرف سجل حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.
- كما أن سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023م، ببنك CIB، سجل ما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.
أسعار الدولار اليوم السبت 27 مايو
استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 27 مايو ، إذ أنها سجلت التالي، في مختلف البنوك اليوم السبت 27 مايو:
- سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، في بنك HSBC، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.
- كذلك أن سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023م، في بنك الإسكندرية، سجل ما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.
- هذا بجانب أن سعر الدولار اليوم السبت الموافق من بنك قناة السويس، بلغ لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.