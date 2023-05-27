“انخفاض ملحوظ جدًا” في سعر الاسمنت اليوم 27 مايو 2023 الموافق السبت في مصر

تساءل الأشخاص عن سعر الاسمنت اليوم 27 مايو ، إذ أن الإسمنت يكون من أبرز وأهم مواد البناء التي ليس من الممكن أن يتم الاستغناء عنه على الإطلاق، كذلك أن سعره يكون بشكل مستمر متغير، ما بين الارتفاع والانخفاض، وكذلك الاستقرار، لهذا يقوم الأشخاص بالبحث عن سعره هذا اليوم السبت الموافق من 27مايو 2023م، لذا سوف نوضح لكم سعره اليوم فيما يلي، بالسطور القليلة المقبلة.

سعر الاسمنت اليوم 27 مايو

شهد سعر الاسمنت اليوم 27 مايو انخفاض واضح اليوم، إذ أنه سجل الأسعار التالية:

انخفض سعر أسمنت سيناء اليوم السبت 27 مايو 2023م، إلى أن يحل ما يقرب من حوالي 42.5- 1735 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

كما أن سعر أسمنت حلوان انخفض اليوم السبت 27 مايو 2023م، ليسجل ما يقرب من حوالي 1805 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.

كما أن سعر أسمنت الفهد انخفض اليوم السبت 27 مايو 2023م، إلى أن سجل اليوم ما يقرب من حوالي 1718 جميعًا مصريًا للطن الواحد.

هذا بجانب أن سعر أسمنت المخصوص انخفض اليوم السبت 27 مايو، ليسجل ما يقرب من حوالي 1760 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

أسعار الإسمنت اليوم السبت 27 مايو

جاءت أسعار الإسمنت اليوم السبت 27 مايو منخفضة اليوم، إذ أن الإسمنت سجل التالي بمختلف الشركات: