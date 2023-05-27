انخفاض كبير وملحوظ في سعر الحديد اليوم 27 مايو 2023 الموافق السبت

البحث يزداد بشكل متواصل من جانب الكثير من الأشخاص عن سعر الحديد اليوم 27 مايو ، فمن الجدير بالذكر أن الأشخاص المهتمون بالبناء، يبحثون كل يوم ويتابعون أسعار الحديد أول بأول، وبصورة مستمرة، فهذا السؤال يتكرر كل يوم من جانبهم، لهذا فسوف نوضح لكم سعر الحديد اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، بالسطور القليلة المقبلة.

سعر الحديد اليوم 27 مايو

لقد شهد سعر الحديد اليوم 27 مايو انخفاضًا بشكل ملحوظ، وذلك حينما تقوم مقارنة سعره بأسعار أمس الجمعة الموافق من 26 مايو 2023م، فمن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد تتباين باستمرار، وقد سجل هذا اليوم ليكون بالأسعار التالية بمختلف الأنواع:

انخفض سعر حديد عز، اليوم السبت 27 مايو 2023م، ليبلغ لما يقرب من حوالي 37000 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

كذلك أنه قد انخفض سعر حديد بشاي اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، ليصل لما يقرب من حوالي 36700 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.

كما أن سعر حديد العتال انخفض سعره اليوم السبت 27 مايو 2023م، إلى أن سجل ما يقرب من حوالي 35500 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

أسعار الحديد السبت 27 مايو

انخفضت أسعار الحديد هذا اليوم السبت 27 مايو 2023م، إلى أن سجلت اليوم: