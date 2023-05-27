استقرار من جديد .. اسعار بورصة الدواجن اليوم 27 مايو 2023 تتراجع بشكل مستمر

اهتم الأشخاص بالتعرف على اسعار بورصة الدواجن اليوم 27 مايو ، التي يتغير سعرها بصورة مستمرة كل يوم، فمن الممكن أن تتعرف على سعر بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، من خلال متابعة هذا المقال حتى النهاية، لتعرف سعر الفراخ اليوم، وكذلك أسعار الكتاكيت والبط، اليوم مقارنًة بسعرهم أمس الجمعة الموافق من 27 مايو 2023م.

اسعار بورصة الدواجن اليوم 27 مايو

جاءت اسعار بورصة الدواجن اليوم 27 مايو ، مستقرة، فقد سجلت التالي:

بلغت اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، أسعار الفراخ البيضاء، حتى ما يقرب من حوالي 64 و66 جنيه مصري.

هذا بجانب أن كيلو الفراخ الساسو اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، جاء ليسجل حوالي 70 و71 جنيه مصري.

كذلك أن ثمن كيلو الفراخ البلدي جاء اليوم السبت الموافق من 27مايو 2023م، ليكون بحوالي 90 و95 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت اليومالسبت 27 مايو 2023

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم استقرار ملحوظ، إذ أن سعر الكتاكيت اليوم السبت 27 مايو 2023، جاءت لتسجل ما يلي: