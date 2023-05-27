“الأسعار رخصت من تاني” أدخل دلوقتي وأعرف اسعار اللحوم اليوم 27 مايو 2023 السبت

ظل بحث الأشخاص عن اسعار اللحوم اليوم 27 مايو مستمر إلى هذا الوقت الجاري، إذ يريد معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، عدد كبير من الأناس، وذلك بالتحديد مع قرب موعد عيد الأضحى، لهذا العام 2023م، فمن المعروف أن أسعار اللحوم ارتفعت كثيرًا بالأيام التي مضت، لذا يريد معرفة تلك الأسعار الخاصة بها اليوم الجمعة، مقارنًة بسعرها أمس الجمعة الموافق من 27 مايو 2023م.

اسعار اللحوم اليوم 27 مايو

في الحقيقة أن اسعار اللحوم اليوم 27 مايو تواصل استقرارها اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، وذلك بالمقارنة مع أسعار أمس الجمعة الموافق من 27 مايو 2023م، حيث أن أسعارها جاءت لتكون كما يلي:

وصل كيلو اللحم السوداني الطازج اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 220 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

كذلك أن ثمن الكيلو بمنافذ وزارة الزراعة تراوح سعره ما بين حوالي 200 و250 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن الكيلو وصل في المنافذ المتحركة اليوم الموافق من 27 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن كيلو اللحوم في المنافذ الخاصة بأمان بلغ اليوم السبت الموافق من 27 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا.

أسعار العجول والأبقار اليوم السبت 27 مايو

في الواقع أنه تزامنًا مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك، يقول عضو شعبة القصابين، وكذلك الجزارين في اتحاد الغرف التجارية، هيثم عبد الباسط، إن الاسعار الخاصة بكلًا من العجول، وكذلك الأبقار والأغنام قد شهدت ارتفاعًا بالسوق المحلية، وذلك بالفترة السابقة، وذلك يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، إذ أن أسعار العجول بدأت من حوالي 65 ألف جنيهًا مصريًا للعجل القائم، الذي يكون وزنه 450 كيلوجرام.