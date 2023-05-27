مشاهدة طائر الرفراف 34 dailymotion كاملة بالعربي علي موقع قصة عشق

شهدت الحلقة الرابعة والثلاثون من المسلسل التركي طائر الرفراف الكثير من الأحداث القوية والمشوقة التي كانت يترقبها محبي الأعمال التركية والجماهير التي تتابع المسلسل بالوطن العربي وجدير أن مسلسل طائر الرفراف من الأعمال التي نالت اعجاب الملايين حول العالم .

طائر الرفراف 34 dailymotion

ويعرض في العديد من الدول وحقق نجاح باهر عقب عرضة علي قناة ستار تي في وكان سيكون موسم واحد فقط ولكن بسبب نسب المشاهدة العالية علي المسلسل سوف يتم مد المسلسل إلي العديد من المواسم بالفترة القادمة .

موعد عرض المسلسل