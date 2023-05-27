مشاهدة طائر الرفراف 34 dailymotion كاملة بالعربي علي موقع قصة عشق
شهدت الحلقة الرابعة والثلاثون من المسلسل التركي طائر الرفراف الكثير من الأحداث القوية والمشوقة التي كانت يترقبها محبي الأعمال التركية والجماهير التي تتابع المسلسل بالوطن العربي وجدير أن مسلسل طائر الرفراف من الأعمال التي نالت اعجاب الملايين حول العالم .
طائر الرفراف 34 dailymotion
ويعرض في العديد من الدول وحقق نجاح باهر عقب عرضة علي قناة ستار تي في وكان سيكون موسم واحد فقط ولكن بسبب نسب المشاهدة العالية علي المسلسل سوف يتم مد المسلسل إلي العديد من المواسم بالفترة القادمة .
موعد عرض المسلسل
- في تمام الساعة الـ 8 بتوقيت القاهرة.
- في تمام الساعة 8 بتوقيت السعودية.
وشهدت الحلقة الماضية قيام فريد بالانتقام من قاتل فؤاد والعديد من الاحداث القوية التي كان الجميع يترقبها بالحلقة الماضية التي انتهت علي وفاة فؤاد وشهدت الحلقة في البداية قيام فريد بدفن فؤاد وتواجد جميع أفراد العائلة خلال مراسم دفن فؤاد وكان الجميع حزين للغاية عقب اعلان الوفاة والكثير من الاحداث التي جرت بالحلقة الرابعة والثلاثون من المسلسل التركي طائر الرفراف.
مشاهدة مسلسل طائر الرفراف 34
رابط مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة الرابعة والثلاثون كاملة من هنا .