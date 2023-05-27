موعد عرض WWE Night of Champions وتردد القنوات الناقلة والمنصات || نزالات نايت أوف شامبيون وكيفية المشاهدة
عرض نايت أوف شامبيون WWE Night of Champions الذي يعد من أضخم العروض الخاصة بالمصارعة الحرة المرتقبة بالوطن العربي والعالم، ويعد ذلك العرض من أهم وأفضل العروض التي تم انشائها في الوقت الحالي وسيكون مقام بالمملكة العربية السعودية ، ويعد هذا الحدث الثاني في شهر مايو الجاري، والجميع يترقب مشاهدة ذلك النزال القوي والذي يشارك به العديد من نجوم المصارعة الحرة بالعالم وسيكون هناك العديد من النزالات القوية ، علي رأسهم رومان رينز، بروك ليسنر، كودي رودز ، ويعد عرض WWE من اهم العروض التي يترقبها أكثر من 5 مليون مواطن بالمملكة العربية السعودية بالوقت الحابي .
نزالات نايت أوف شامبيون
ويعد عرض نايت أوف شامبيون من العروض القوية التي يشارك بها نخبة من أقوي النجوم بالمصارعة الحر، ويقام عرض نايت أوف شامبيون في المملكة العربية السعودية ، وجدير ان تم حجز جميع التذاكر الخاصة بذلك العرض المرتقب للغاية منذ أن تم طرحها ويقال أن الدون البرتغالي رونالدو سيكون حاضر في العديد من النزالات وسوف نستعرض مع حضراتكم مواعيد النزالات الخاصة بعرض نزالات نايت أوف شامبيون.
موعد عرض WWE Night of Champions
|5 مساءً
|موريتانيا
|6 مساءً
|الجزائر، المغرب، تونس
|7 مساءً
|ليبيا، السودان
|8 مساءً
|مصر، السعودية، العراق، فلسطين، الأردن، الكويت، سوريا، قطر، البحرين، اليمن، الصومال، لبنان، جيبوتي، جزر القمر
|9 مساءً
|الإمارات، سلطنة عمان
كيفية مشاهدة عرض نايت أوف شامبيونز 2023
وسيكون عرض نايت أوف شامبيون معروضة علي العديد من القنوات الاوروبية والمنصات الاوروبية أيضا وهناك منصة عربية وحيدة حصلة علي حقوق المصارعة الحرة بالشرق الاوسط وهي منصة شاهد في اي بي السعودية ويمكن للجميع الاشتراك ومتابعة نزالات نايت أوف شامبيون.
- الوطن العربي: شاهد VIP.
- الولايات المتحدة الأمريكية: peacock.
- المملكة المتحدة: قناة BT Sport الرياضية.
- الهند: Sony Ten 1 باللغة الإنجليزية، Sony Ten 3 باللغة الهندية.
- أستراليا: قناة Binge.
- باقي دول العالم: WWE Network.