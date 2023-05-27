الموعد الرسمي لعرض مسلسل جول جمال الحلقة 8 مترجم dailymotion كاملة

شهدت الحلقة الثامنة من المسلسل التركي جول جمال تأجيل وكان الجميع يترقب عرض الحلقة وكان في موعد مع المتعة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات من مسلسل جول جمال التركي الذي نال اعجاب الملايين حول الوطن العربي وذلك بسبب احداثة القوية والمثيرة للغاية ولكن تم تأجيل الحلقة لأسباب غير معروفة وبات الجميع يتسأل عن الموعد الرسمي بعرض المسلسل وهل سوف يتم عرضة الاسبوع الجاري ام سوف تؤجل مرة اخري .

موعد عرض مسلسل جول جمال الحلقة 8

ووحالة من الاحباط الشديد الذي سيطرت على محبي ومتابعي وعشاق مسلسل جول جمال التركي كما تابعنا في التعليقات وردود الأفعال على موقع التغريدات القصيرة تويتر عقب اعلان تأجيل الحلقة الثامنة كانت غير جيدة للغاية وحزن شديد بسبب إلغاء الحلقة 8، حيث أذاعت قناة fox التركية بثًا مباشرة في نفس توقيت العرض، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم عرض الحلقة الجديدة في وقت لاحق.

الجماهير حزينة علي تأجيل مسلسل جول جمال

وقال أحدهم: “مسلسل جول جمال هو المسلسل الوحيد الذي عجبي ونال احترام قوي مني واريد ان اتابعة منظر الاسبوع القادم وسوف اشاهدة”.

وتضمن إعلان مسلسل جول جمال الحلقة الثامنة الكثير من الاحداث القوية والعديد من التطوات بالاحداث وعلاقة جمال بديفا وجدير ان نهاية الحلقة السابعة كانت ملئية بالاثارة والتشويق عقب ذهاب ديفا للعيش في منزلها الجديد مع جدها .