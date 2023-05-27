مسلسل قيامة عثمان الحلقة 128 على قناة ATV التركية وموقع قصة عشق مترج باللغة العربية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 128، يتصدر اسم مسلسل قيامة عثمان محركات البحث الأولى على جوجل للبحث عن الحلقة القادمة التي تشهد أحداث شيقة للغاية، منذ بداية انطلاق الموسم الأول من المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان في نوفمبر عام 2019 وهو يحقق نجاح وشهرة واسعة للغاية، يتابع مسلسل قيامة عثمان فئة كبيرة من الناس من جميع دول العالم العربي والغربي، فئة كبيرة من الناس تفضل دائماً متابعة المسلسلات التركية التاريخية ويستمتعون بمشاهدتها وهذا ما يحدث في مسلسل قيامة عثمان، نجاح يفوق كل حدود التوقع حققه مسلسل قيامة عثمان، ممال حصد المسلسل ملايين المشاهدات وحقق إيرادات عالية جداً واليوم عبر موقع البديل ننشر لحضراتكم المزيد من التفاصيل والأحداث حول مسلسل قيامة عثمان الحلقة 128.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 128

تدور قصة مسلسل قيامة عثمان حول إنجازات الدولة العثمانية في عهد عثمان وهو اصغر أبناء القائد الشجاع أرطغرل، يروي المسلسل الكثير من التفاصيل والأحداث وتحديداً القرن الثالث عشر، منذ أن تولى الغازي عثمان وليه الدولة العثمانية بعد وفاة أبيه مما تعرض للكثير من المكائد بسبب المغول وفي الحلقات السابقة قامت السلطان أسمهان بالتحالف مع المغول ضد عثمان لنزعه وليه الدولة والسيطرة على الدول العثمانية، لكن وضع عثمان خطة ذكية لكشف كل المكائد لحماية الدولة، حيث حقق عثمان انتصارات وانجازات كثيرة يذكرها التاريخ حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة القادمة 128 أحداث قوية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان ح128

بشكل حصري يعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع لعام 2023 عبر شاشة قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويتم نقل حلقة واحدة في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، كما يعرض مسلسل قيامة عثمان على موقع قصة عشق مترجمة باللغة العربية ويتم إذاعة المسلسل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ومدة الحلقة 120 دقيقة، كما يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 128 يوم الخميس الساعة الثامنة مساءً على قناة الفجر الجزائرية وقناة مصر أم الدنيا وقناة الصعايدة.

تردد قناة ATV التركية