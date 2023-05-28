ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق عبر وزارة التربية جميع المحافظات بصيغة pdf

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023، يمكنك الاستعلام عنها الآن وذلك من خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا، حيث يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائى التمهيدي اختبارات نهاية العام الدراسي 2023 يوم الاحد الماضي 0521/ 2023م، وذلك منذ هذا الوقت حيث بدأ كل الطلاب والطالبات واولياء الأمور حيث يبدأ في البحث عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 لنهاية العام، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنه سيتم الإعلان عن نتائج فور اعتمادها، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها عبر موقع نتائجها الإلكتروني.

استعلام عن نتائج التمهيدي

سيكمل طلاب الصف السادس امتحاناتهم يوم السبت المقبل الموافق سبعة وعشرين مايو وقد بدأت قبل خمسة أيام، وقد أنهي الطلاب من امتحان التربية الدينية وذلك خلال أول يوم الموافق خمسة وعشرين مايو، ويوافق اليوم الثاني اثنين وعشرين مايو مادة اللغة العربية وكان اليوم الثالث مادة اللغة الإنجليزية الموافق ثلاثة وعشرين مايو، ومن المقرر اختبار الرياضيات يوم الأربعاء، بينما ذلك يكون يوم الخميس هو اليوم قبل الأخير حيث ذلك يخضع الطلاب لاختبار مادة الدراسات الاجتماعية. وسوف ينهي الطلاب والطالبات امتحانهم وذلك يوم السبت القادم بأداء مادة العلوم، وفور انتهاء الامتحانات سيتم بداية عملية التصحيح والمراجعة النهائية، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم باعراق بوضع النتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 وذلك عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

يمكنك عبر رابط النتائج السادس الابتدائيه التمهيدي 2023 في العراق وذلك عن استعلام الطلاب الصف السادس الابتدائى عن نتائجهم فور صدورها لكل محافظات العراق، وحتي تتمكن من ذلك عليك اتباع هذه الخطوات التالية.

اولا عليك الدخول علي هذا موقع نتائجنا.

وذلك عند دخول علي الرئيسيه اختر نتيجة للصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

ادخال بيانات طالب الصف السادس الابتدائي التمهيدي ورقم جلوس الطالب .

ومن هنا سيتم نتيجة الطالب على هذا الموقع بالتفصيل.

كما يستطيع الطالب الصف السادس الابتدائي التمهيدي التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب والتعرف علي النتيجة.

وبذلك يتم الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التالية وذلك بطريقة صحيحة باالترتب حسب الخطوات.