بمقدم 60 ألف و100 ألف جنيه.. تفاصيل شهادة الادخار العقارية من بنك التعمير والإسكان، يحرص بنك التعمير والإسكان على تنويع مصادر الاستثمار ويقوم بتقديم شهادة الادخار العقارية للجمهور للاستفادة منها، حيث يقوم العملاء بشراء وحدات سكنية في أماكن محددة مع ضمان الشهادة، يهدف البنك إلى ربط شهادة الادخار والوحدات السكنية مع برنامج التمويل العقاري الذي يقدمه لتحقيق الاستفادة من العوائد في حال استلام وحدات السكنية. وذلك لتضمن البنك شرائح عملاء متعددة.

بمقدم 60 ألف و100 ألف جنيه.. تفاصيل شهادة الادخار العقارية من بنك التعمير والإسكان

يمكن الاستفادة من حاصل ادخار عقاري من بنك التعمير والإسكان للشراء من وحدات دار مصر، سكن مصر، وجنة مصر، لتوفير معيشة كريمة للمواطن المصري وتوفير طرق للادخار، وأشار البنك إلى أن الوحدات السكنية المتاحة يمكن تمويلها حتى 90% من قيمة حاصل الادخار، وتمويلها لمدة تصل إلى 15 عاماً كحد أقصى.

شروط الحصول على شهادة الادخار العقارية

يجب توفير بعض الشروط الضرورية للحصول على وحدة سكنية من بنك الإسكان والتعمير مقابل الحصول على شهادة عقارية، وتتضمن هذه الشروط التالي

ألا يقل سن العميل عن 21 سنة. يجب على العميل سداد مبلغ لا يقل عن 30% من قيمة الشهادة. تصل الحد الأقصى إلى 70٪ من قيمة الوحدة السكنية ولكن لا يزيد عن 90٪ من قيمة الشهادة المُقدَّمة كضمانة إضافية. تصل مدة التمويل 3 سنوات بحد أدنى يصل الحد الأعلى إلى 15 سنة، وسيتم تحديد سعر العائد بنسبة مماثلة لسعر العائد في الشهادات المقدمة كضمانة مع زيادة 2٪.

شهادة الادخار العقارية من بنك الإسكان والتعمير 2023

كشف البنك الإسكان والتعمير عن الإجراءات التي يتوجب اتباعها لدفع مبالغ الوحدات السكنية التي تقدم بها الطلب.