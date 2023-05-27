العلاج مجانا.. إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة، تهدف مبادرة حياة كريمة، التي أطلقتها رئاسة الجمهورية، إلى توفير العلاج المجاني للمواطنين في مختلف المحافظات في البلاد، وذلك من خلال إطلاق العديد من القوافل الطبية المجانية. ومن أجل تحقيق هذه الهدف، أعلنت المبادرة عن إطلاق خمسة قوافل طبية جديدة، تبدأ عملها في السابع والعشرين من شهر مايو، والتي ستقوم بتقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين في عدد من المحافظات في البلاد.

مبادرة حياة كريمة

تم الإعلان عن مبادرة هامة بتوجيهات رئيس الجمهورية للمساعدة في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا في المناطق العشوائية والريف المصري، ولا سيما المناطق الصعيدية، من خلال توفير خدمات العلاج والفحوصات المجانية، والاستشارات الطبية والأشعة والأدوية.

يتم إرسال مبادرات لحياة كريمة تدريجياً إلى عدة مناطق في القرى والنجوع والمناطق المحرومة.

أصحاب الإعاقات المختلفة.

بالإضافة إلى الأيتام وكبار السن.

المرأة المعيلة والمطلقات.

الأسرة الأكثر احتياجا.

العلاج مجانا.. إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

تعمل وزارة الصحة حاليًا على تطبيق مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية في عدد من المحافظات، وذلك لتزويد الأشخاص بالخدمات الطبية المجانية والفحص الصحي عن طريق استخدام مجموعة من السيارات التي تحتوي على جميع التخصصات المختلفة، مثل خدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة وغيرها.

أماكن انطلاق القوافل الطبية

تم تحديد خمس محافظات، هي كفر الشيخ وسوهاج وأسيوط وبني سويف والفيوم، لإطلاق القوافل الطبية منها، وهذه القوافل تتضمن مجموعة من التخصصات الطبية، مثل القلب والجهاز التنفسي وطب الأسنان وطب العظام وجراحة تخصص الأنف والأذن وطب النساء والولادة، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة والطب الباطني وعلاج الأطفال، وتشمل أيضًا خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

يقدم الكشف والعلاج بشكل مجاني ويتم تحديد المناطق داخل المحافظات التي يتم فيها ذلك.