القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي مجاناً وتشكيلة الفريقين

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق ، يترقب الجميع اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين النصر السعودي الذى يلعب بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيرة الاتفاق، وتلك المواجهة ستكون هامة للغاية والتعثر بها ممنوع وذلك من أجل الحفاظ علي فرصة التتوج بالبطولة الدوري السعودي حيث حتي الان بات الصراع محسوم بين النصر والاتحاد السعودي في ظل تعثرات الهلال المتكررة بالفترة الأخيرة عقب خروجة من دوري ابطال أسيا وفقدانة للغاية بات من الصعب التتوج بلقب دوري روشن السعودي.

مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي

يدخل النصر السعودي وفي صفوفة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال المباراة الماضية أمام نادي الشباب حيث قام رونالدو بتسجيل هدف الفوز وقام بالسجود مما جعل الجميع في حيرة كبيرة بسبب سجودة.

تشكيل النصر امام الاتفاق

في حراسة المرمى: أوجستين روسي. خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، علي لاجامي، جيسلان كونان. خط الوسط: عبد الله الخيبري، لويز جوستافو، علي الحسن، عبد الرحمن غريب. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

ويأمل اليوم النصر ان يحسم تلك المنافسة علي اللقب ويحقق الفوز ويتعرض الاتحاد للخسارة من أجل الحصول علي امل التتوج بالدوري السعودي وستكون مواجهة الاتفاق والنصر ضمن منافسات الاسبوع التاسع والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودي .