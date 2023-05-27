القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي مجاناً بدون تشفير وموعد المباراة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة، تعثرات الهلال بالفترة الأخيرة جعلت الجماهير تطالب بالفوز بباقي المباريات بالجولات القادمة حيث يترقب الجميع اليوم مواجهة قوية للغاية بين الهلال السعودي ونظيرة ابها ويريد ان يحقق الفوز باي ثمن عقب التعرض للخسارة بالجولة الماضية علي يد نادي العدالة بهدفين مواجهة كانت قوية من قبل العدالة وإستطاع ان يحرج الهلال في عقر دارة وامام جماهيرة ويريد اليوم نسيان الخسارة وتعويضها بفوز هام علي ابها .

موعد مباراة الهلال وابها في دوري روشن السعودي

ويلتقي اليوم الهلال السعودي بنظيرة ابها وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29، من عمر مسابقة الدوري السعودي، اليوم السبت الموافق السابع والعشرون من مايو وتبدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الثامنة بتوقيت دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، والساعة الخامسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وابها

وستكون مواجهة الهلال وابهاء منقولة علي قناة SSC Sport السعودية الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي داخل المملكة العربية السعودية.