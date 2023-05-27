تعرف علي أسعار اللحوم الحمراء اليوم 27 مايو 2023 في الأسواق المصرية، لا يزال الناس يبحثون عن أسعار اللحوم في 27 مايو حتى هذه اللحظة، حيث يريدون معرفة كل شيء عن أسعار اللحوم اليوم السبت 27 مايو 2023، ويشمل ذلك عدد كبير من الأفراد، مع اقتراب عيد الأضحى لهذا العام 2023، كما أنه معروف أن أسعار اللحوم قد ارتفعت كثيرًا خلال الأيام الماضية، لذا يريدون مقارنة تلك الأسعار الخاصة باليوم الجمعة مع سعرها في اليوم السابق من 27 مايو.

تعرف علي أسعار اللحوم الحمراء اليوم 27 مايو 2023 في الأسواق المصرية

في الحقيقة، لا تزال أسعار اللحوم ثابتة في اليوم السبت 27 مايو 2023 بالمقارنة مع يوم الجمعة 27 مايو 2023، حيث بلغت الأسعار المحددة كالتالي

وقد وصل اليوم السبت 27 مايو 2023م كيلوغرام من اللحم السوداني الطازج بتكلفة تقريبية تصل إلى 220 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد. وبالمثل، يتراوح سعر الكيلو في منافذ وزارة الزراعة بين حوالي 200 و250 جنيهًا مصريًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد سعر الكيلو في المتاجر المتنقلة في يوم 27 مايو 2023 بما يقرب من 250 جنيهاً مصرياً. يتراوح سعر كيلو اللحم في مواقع بيع اللحوم في أمان حاليًا، وهو اليوم السبت الموافق للـ 27 من مايو من العام 2023، حوالي 250 جنيهًا مصريًا.



في يوم السبت الموافق 27 مايو، تم رصد ارتفاع في أسعار العجول والأبقار في الأسواق المحلية، وذلك بسبب الاقتراب من موعد عيد الأضحى المبارك، كما أوضح العضو في شعبة القصابين والجزارين في اتحاد الغرف التجارية، هيثم عبد الباسط. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة أسعار الأعلاف، حيث بلغ سعر العجول حوالي 65 ألف جنيه مصري للعجل القائم والذي يزن 450 كيلو جرام.