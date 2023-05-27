“النصر Vs الإتفاق .. موقع الأسطورة مباراة النصر والإتفاق اليوم رابط لايف في دوري روشن يبحث البعض للتعرف على موعد وتردد القناة الناقلة لمباراة النصر والاتفاق حيث انها ستقام اليوم 27/5/2023 في دوري روشن السعودي، يتم اللقاء بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك خلال مواجهة قوية أمام نظيره فريق الاتفاق، في مساء اليوم السبت الموافق 27 مايو الجاري 2023 وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين خلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين ومن خلال مقالنا سنتعرف على “النصر Vs الإتفاق .. موقع الأسطورة مباراة النصر والإتفاق اليوم رابط لايف في دوري روشن.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

يتم انطلاق مباراة النصر، في مواجهعة فريق الاتفاق، مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كما انها ستقام اليوم في الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على استاد الأمير محمد بن فهد.

ترتيب النصر والاتفاق في الدوري السعودي

يتم دخول فريق النصر، مباراة اليوم وهو في المركز الثاني والتي تعد ضمن جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة.

حيث انه يتم احتلال فريق الاتفاق المركز العاشر برصيد 33 نقطة ويرغب في الفوز على الحصول على الجولة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

سيتم اذاعة المباراة بين كل من النصر مع نظيره فريق الاتفاق، مساء اليوم السبت على شبكة قنوات ssc sports السعوديةوالتي تقام عبر قناة SSC HD1.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

يمكننا التمتع بمشاهدة افضل المباريات على القناة على نايل سات ويتم من خلال الاتي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبال تردد قناة ssc sports السعودية

يمكننا مشاهدة المباراة والتي تقام اليوم على عرب سات ويتم من خلال الاتي.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ينتظر الكثير من الاشخاص المباراة والتي ستقام اليوم في الموعد المحدد وعلى الترددات التالية التي تم توضيحها وانها تعد مباراة هامة وقوية.