يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة سعر بورصة الدواجن اليوم السبت 27 مايو 2023 في الأسواق المصرية، وهي قيمة تتبدل بمعدل يومي مستمر، ولذلك، يمكنك الإطلاع على بورصة الدواجن اليوم السبت من 27 مايو 2023م من خلال مواصلة قراءة هذه المقالة حتى النهاية، لاستكشاف قيم الفراخ، والكتاكيت، والبط اليوم، ومقارنتها بالقيم التي كانت عليها في الجمعة من 27 مايو 2023م.

سعر بورصة الدواجن اليوم السبت 27 مايو 2023 في الأسواق المصرية

تم تسجيل استقرار في الأسعار في بورصة الدواجن اليوم الموافق لـ 27 مايو، وقد بلغت الأسعار التالية

وصلت اليوم السبت الموافق للسابع والعشرين من شهر مايو من عام 2023، سعر الفراخ البيضاء إلى حوالي 64 و 66 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

في يوم السبت الموافق لـ 27 مايو 2023م، سجل سعر كيلو الدجاج الساسو نحو 70 و71 جنيهًا.

وصل سعر كل كيلوغرام من الفراخ البلدية إلى حوالي 90 و95 جنيهًا مصريًا، في يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 م.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 27 مايو 2023

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم استقرارًا ملحوظًا، بحيث بلغ سعر الكتاكيت اليوم السبت الموافق لــ 27 مايو 2023م، ما يلي