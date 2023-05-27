بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 NATIGA NET، ترغب الأشخاص في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة 2023 الترم الثاني، حيث ينتظرون ظهور النتائج في هذه الفترة، ومن الذكر أن النتيجة ستصدر في الشهر المقبل، حيث تعمل الوزارة حاليا على التصحيح ورصد الدرجات والتدقيق، وعندما تنتهي من هذه الأعمال، سيتم الإعلان عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات، وسوف يتم توفير الرابط الإلكتروني الخاص بالنتائج للجميع.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 NATIGA NET

تقدم حوالي 120 ألف طالب وطالبة لأداء الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة، وفي نظام الانتظام والمنزل، في الفصل الدراسي الثاني من الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، بدأت الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بتاريخ 14 مايو 2023م، واستمرت حتى السبت الذي سبق الـ20 من مايو 2023م، سيتم إعلان نتائج الامتحانات الخاصة بتلك المحافظة في الشهر القادم من يونيو 2023، بعد الانتهاء من جميع عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية، وتقييم الدرجات.

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