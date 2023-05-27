في الفترة الأخيرة، أصبح العديد من المواطنين في مصر مهتمين بالعثور على المنح التي تتعلق بالعمالة الغير منتظمة، ويأتي هذا الاهتمام بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الهامة للعمال في مصر، وخاصةً بالنسبة للذين يعملون في ظروف غير منتظمة، وأجرى الرئيس الإعلان خلال خطابه في الاحتفالية الخاصة بعيد العمال، بهدف تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن التحديات العالمية والتضخم والأسعار المرتفعة، وفي هذا السياق، أعلن الرئيس عن إنشاء صندوق طوارئ خاص لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك لتجميع المستحقات الاجتماعية والصحية لهم في الصندوق واستثمارها بشكل مستدام في حالات الطوارئ والأزمات، نقدم لكم رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 للحصول علي 1000 جنيه ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

منحة العمالة الغير منتظمة

حاول الرئيس السيسي جاهدًا تقديم رعاية شاملة للعمالة الغير منتظمة، حيث منحهم دعمًا ماليًّا بمقدار 1000 جنيه شهريًا، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم، تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة المالية والطبية التي توفرها وزارة القوى العاملة، ولكن ذلك يُطبق على العمال المسجّلين في الوزارة فقط.

يحاول الآلاف من العمال غير المنتظمين تسجيل بياناتهم بحثًا عن الإجراءات الملائمة للتسجيل الإلكتروني من خلال الهواتف المحمولة أو جهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى ذلك، يطرحون أسئلة حول موعد صرف منحة مالية تصل إلى 1000 جنيه.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 للحصول علي 1000 جنيه

يمكنك التسجيل للحصول على منحة بقيمة 1000 جنيه عند اتباع الإجراءات التالية للمرة الأولى.