يواصل أبنائنا الطلاب في المرحلة الإعدادية، البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وذلك بعد الإنتهاء رسميًا خلال الأسبوع الماضي من أداء الطلاب إمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في نحو 668 لجنة إمتحانية علي مستوي الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي أجريت وسط إجراءات مشددة من خارج اللجان، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023

أدي نحو 120 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة الترم الثاني في إدرات ( إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وكوم حمادة وبدر والتحرير ووادي النطرون والدلنجات وحوش عيسي وغرب النوبارية وأبو المطامير ورشيد وإدكو والمحمودية والرحمانية)، وحيث سارت الإمتحانات دون أي شكاوي ومشاكل خلال فترة عقدها والتي بدأت في السادس عشر من مايو 2023 واستمرت حتى العشرين من نفس الشهر الجاري وفي إنتظار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023.

رابط استعلام عن نتيجةالصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة الترم الثاني، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول علي موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة.

ثانيًا: اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

ثالثًا: كتابة رقم الجلوس.

في النهاية، الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.