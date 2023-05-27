تابع لايف نيو بث مباشر دورتموند تويتر : مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز 05 بث مباشر اليوم يلا شوت لايف الدوري الالماني

تابع لايف بث مباشر دورتموند تويتر، يستضيف في مساء اليوم نادي بوروسيا دورتموند نظيرة نادي ماينز05 علي ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة وثلاثون من عمر بطولة الدوري الالماني الموسم الحالي حيث تلعب تلك المباراة في مساء اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 الجاري، وقبل انطلاق المباراة سوف نوفر لكم رابط مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز 05 اليوم مباشرة يلا شوت لايف.

تابع لايف مباراة دورتموند اليوم مباشرة تويتر

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز 05 اليوم مباشرة يلا شوت لايف الدوري الالماني، ويسعي نادي بوروسيا اليوم من اجل تحقيق الفوز وحسم بطولة الدوري الالماني هذا الموسم متفوقا علي حساب نظيرة نادي بايرن ميونخ الذي يتواجد في المركذ الثاني حيث تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 4.30 بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة ال5.30 بتوقيت السعودية،علي محمد علي معلق علي تلك المباراة التي تحسم بطولة الدوري لصالح بوروسيا اذ حقق الفوز في مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وماينز 05 بث مباشر

يدخل بوروسيا مباراة اليوم في المباراة الاول محتل الصداراة برصيد 70 نقطة عقب ان لاعب 33 مباراة حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في اربع مباريات وخسر في 7 مباريات وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في اربع مباريات من ضمنهوم ثلاثة علي التوالي وتعادل في مباراة اخري .

يلا شوت تويتر مباراة دورتموند وماينز 05

بينما الركن الاخر يحتل نادي ماينتس المركذ التاسع برصيد 45 نقطة بعد ان لاعب 33 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وخسر في مثلهوم وتعادل في 9 مباريات وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في مباراة وحيدة وخسر في اربع مباريات لة علي التوالي.

ويسعي دورتموند الان لتحقيق الفوز والحصول علي النقاط الثلاث لقاء سيكون صعب للغاية علي الطرفين للخروج بالنقاط الثلاث.