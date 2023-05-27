“apps1.moe.edu.kw” رابط نتائج الطلاب الكويت 2023 وزارة التربية جميع المراحل عبر المربع الإلكتروني

نتائج الطلبة، يواصل أبنائنا الطلاب في جميع المرحلة التعليمية بدولة الكويت في البحث عن رابط نتائج الطلاب الكويت 2023 وموقع وزارة التربية، وذلك بعد الإنتهاء من أداء الطلاب إمتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام الماضية وتجري حاليًا أعمال التدقيق والمراجعة لإجابات الطلاب تمهيدًا لإعلان النتيجة عبر موقع المربع الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج الطللبة في الكويت وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023.

موعد إعلان نتائج الطلاب الكويت 2023

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية، إنه من المقرر إعلان نتائج الطلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني 2023 مع بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو عبر رابط المربع الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج جميع الصفوف في المراحل التعليمية بدولة الكويت وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي كل مرحلة تعليمية.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2023

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن رابط نتائج الطلاب الكويت 2023 الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتائج الطلبة الكويت بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

تسجيل الدخول علي موقع نتائج الطلبة في الكويت “apps1.moe.edu.kw“ .

. ثم عليك كتابة الرقم المدني والرقم المتسلسل.

ثم اختيار نتائج طلاب المرحلة الابتدائية.

ثم تحديد المنطقة والمدرسة التابع لها الطالب.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

تظهر النتيجة وقت إعلانها رسمياً.

رابط المربع الإلكتروني لنتائج الطلبة

وأتاحت وزارة التربية في الكويت، رابط نتائج الطلاب المخصص لإعلان نتائج الطلبة الكويت من المرحلة الابتدائية حتي الثانوية حيث يتم الدخول علي الرابط الرسمي وإدخال الرقم المدني والرقم التسلسلي وإتباع الخطوات للحصول علي النتيجة فور ظهورها رسميًا.

نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني

من المقرر أن تعلن وزارة التربية في الكويت، نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادم وتحديدًا مع بداية شهر يونيو 2023 عبر موقع المربع الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج الطلبة في الكويت بجميع المراحل الدراسية.