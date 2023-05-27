“giza.gov.eg” ظهرت الآن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الجيزة 2023| نتيجة 4 ابتدائي الجيزة الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الجيزة 2023، نتيجة 4 ابتدائي الجيزة الترم الثاني، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في بيان رسمي لها، عن إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني الجيزة في جميع المدارس بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية فور الإنتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2022 في جميع المدارس، مشيرة إلي أن النتيجة ستكون متاحة أمام جميع التلاميذ علي الموقع الإلكتروني بالإضافة لتوزيع الشهادة مجانًا في المدارس، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الجيزة برقم الجلوس.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الجيزة 2023

قالت مديرية تعليم الجيزة، في بيان لها، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة ستعلن رسميًا اليوم السبت الموافق 27 مايو الجاري 2023، وسوف تدرج في المدراس للاستعلام عنها بالاسم مجانًا وأيضا سيتم إتاحة النتيجة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية.

رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الجيزة 2023 برقم الجلوس

ونستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني محافظة الجيزة برقم الجلوس من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

تسجيل الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة .

. ثم عليك اختيار أيقونة نتيجة صفوف النقل، حال ظهورها بعد إعلان النتيجة .

ثم كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة الجيزة

وكما يمكن الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة الجيزة بالاسم فقط مجانًا من المدرسة، وتظهر النتيجة على شكل ألوان لكل لون تقدير جاء كالآتي:

اللون الأزرق من 85 إلى 100%.

اللون الأخضر من 65 لأقل من 85%.

اللون الأصفر من 50 لأقل من 65 %.

اللون الاحمر من 1 لأقل من 50 %.

نتيجة 4 ابتدائي الترم الثاني الجيزة

أوضحت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني سيكون من خلال طرق تقييم نتائج الصفين الرابع الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه