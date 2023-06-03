“شوف بعينك!” شحن شدات ببجي مجانا مصر والسعودية واحصل على 1500 شدة قي ثواني

الطرق المثلى لشحن شدات ببجي موبايل هي ما يشغل بال العديد من اللاعبين، فهذه الشدات تعد وسيلة حاسمة لشراء العتاد والملابس اللازمة في اللعبة، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بمدة لعب أطول دون الخسارة بفضل الطاقة الممنوحة من تلك الشدات، تعد لعبة ببجي موبايل مصدرًا رائعًا للتسلية والتخلص من الملل بالنسبة للكثيرين، حيث تتميز بالتشويق الفائق والعديد من المزايا المميزة، ومع وجود العديد من المواقع المختلفة لشحن الشدات، أصبح الأمر غير آمن نظرًا لوجود مواقع مزيفة تسعى للنصب على الأشخاص، ولكن نستعرض الآن أفضل طريقة لشراء شدات ببجي بطريقة آمنة وموثوقة.

شحن شدات ببجي مجاناً 1500 شدة

يمكنك شحن شدات ببجي مجانًا بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

افتح متجر جوجل بلاي على هاتفك ثم ابحث عن تطبيق يحمل اسم “Earn UC” وقم بتنزيله على جهازك.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني المرتبط بحساب جوجل الخاص بك.

ستظهر لك واجهة التطبيق، انقر على البريد الإلكتروني الذي ترغب في استخدامه للدخول.

بعد ذلك، ستظهر لك واجهة أخرى تحتوي على لاعب ببجي في مساحة صفراء، انقر عليه.

ستظهر لك واجهة أخرى تتيح لك مشاهدة فيديوهات، هذه هي الطريقة الوحيدة لكسب النقاط في التطبيق.

بمجرد مشاهدة الفيديوهات، ثم عد إلى الواجهة الرئيسية وانقر على “طلب شحن شدات ببجي”.

ستنتقل إلى واجهة أخرى توضح عدد النقاط التي تحتاجها وكيفية الحصول عليها، استنادًا إلى عدد اللاعبين الموجودين.

أسعار شحن شدات ببجي في السعودية 2023

تتوفر في المملكة العربية السعودية أسعار مختلفة لشحن لعبة PUBG مع عروض مغرية تصاحب الشحن، إليك الأسعار المتاحة:

عند شحن 60 مفتاح ربط، ستحصل على ثلاثة مفاتيح إضافية مجانًا، ويكون سعر المفتاح الواحد 3.69 ريال سعودي.

إذا اخترت شحن 300 قطعة، ستحصل على 40 قطعة إضافية مجانًا، وتصل تكلفة الشحن إلى 18 ريال سعودي.

في حالة شحن 600 مفتاح ربط، ستحصل على 90 مفتاحًا إضافيًا مجانًا، وتكون تكلفة الشحن في هذه الحالة 37 ريال سعودي.

عند جمعك لـ1500 وحدة، ستحصل على 375 وحدة مجانًا، وسعر الشحن لهذه الوحدات يبلغ 90 ريالًا سعوديًا.

في حالة إرسال 2400 طاقة، ستحصل على 1000 طاقة مجانًا، ويبلغ سعر هذا الشحن 185 ريال سعودي.

يمكنك الاستمتاع بشحن اللعبة والاستفادة من القطع والمفاتيح والوحدات والطاقة الإضافية بأسعار مناسبة في المملكة العربية السعودية.