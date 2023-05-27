ظهرت الآن نتيجة أولي إعدادي الجيزة 2023 الترم الثاني، هُنا نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة، يواصل أبنائنا الطلاب في الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة في البحث علي مؤشرات جوجل لمعرفة النتيجة التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم اليوم السبت الموافق 27 مايو وفق البيان الرسمي المنشور علي الصفحة الخاصة بالمديرية علي مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”، بإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الرابع الإبتدائي اليوم في المدارس وعلي موقع البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الجيزة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادية برقم الجلوس والأسم من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لإعلان النتائج في محافظة الجيزة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، عن البدء في إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 “الدور الأول” لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام لصفوف النقل التي تبدأ اليوم وتستمر خلال الأيام القادم حيث يتم إعلان النتائج بشكل موحد علي مستوي المدارس .

رابط الإستعلام نتيجة الصف الأول الإعدادي الجيزة

ونستعرض معكم متابعينًا الأعزاء خطوات الدخول علي رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة من خلال الدخول علي الرابط التالية وإتباع الخطوات لمعرفة النتيجة التي أعلنت اليوم السبت لطلاب الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع البوابة الإلكترونية محافظة الجيزة.

ثانيًا: ثم عليك القيام بالنقر علي أيقونة نتائج المرحلة الإعدادية.

ثالثًا: عليك تحديد الصف الدراسي.

رابعًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس.

خامسًا: ثم النقر علي أيقونة عرض النتيجة.