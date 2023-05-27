“متاح الآن” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023 عبر منصة مظلتي، تتوق آلاف الأسر العراقية بفارغ الصبر إعلان كشوفات أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية، المعروفة باسم الوجبة التاسعة، والتي تعد خطوة هامة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الفقيرة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، تعد هذه الرعاية الاجتماعية محورًا أساسيًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم.

“متاح الآن” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023 عبر منصة مظلتي

من المصادر الرسمية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، متوقع الإعلان عن نتائج الوجبة التاسعة خلال الساعات القادمة، ويأتي ذلك بعد وصول الوزارة لآلاف الطلبات تجاوزت الـ٣٠٠٠٠٠ طلب من مواطنين، مما يدل على الحاجة الملحة للدعم الاجتماعي والرعاية، وذلك بسبب الركود الاقتصادي والصعوبات التي يعاني منها العراق.

تعمل الحكومة العراقية بجد لتقديم المساعدات والرعاية للأسر الفقيرة وتحسين ظروفهم المعيشية. يتمثل التركيز الأساسي للحكومة في الرعاية الصحية والاجتماعية لتحسين حالة الأسر الأكثر احتياجًا، بمنحهم الدعم المالي والخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية الأخرى التي تلبي احتياجاتهم دون استثناء.

تم إعداد القوائم التي تحتوي على أسماء المستحقين للدعم الاجتماعي في العراق على 3 دفعات بناءً على العدد المقبول للمنحة، التي بلغ حوالي 200 ألف طلب. يهدف تقسيم هذا الإعلان إلى تسهيل وتنظيم التواصل مع المستحقين وتلبية احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكن اتباع خطوات محددة للاستفسار عن قوائم الأشخاص المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.