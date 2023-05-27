نتيجة نت|| هنا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس “3 اعدادي” جميع الادارات “حي شرق + غرب + شربين + ميت غمر + اجا”

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023 برقم الجلوس، بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم 18 مايو الماضي، أصبح الطلاب قلقين ومتوترين بشأن موعد صدور النتيجة. فقد مر أكثر من أسبوع منذ ذلك الحين، ولكن الطلاب لا يزالون ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة درجاتهم واستعلامهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، بعد ذلك، سيكون على الطلاب الانتظار لمعرفة خطواتهم التعليمية المقبلة من خلال التنسيق.

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023

وفي الأثناء، تعمل لجنة النظام والمراقبة والكنترولات بجد لإنهاء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتحديد موعد صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية للفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر أن تكون في الأسبوع الأول من يونيو، تتم هذه الجهود استعدادًا لتقديم النتيجة للمحافظ من أجل الاعتماد، وتعمل لجان التصحيح على قدم وساق لإنهاء اجراءات التصحيح والمراجعة

حيث يمكنك الاطلاع على نتيجتك الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وأيضًا الاطلاع على نتائج المدارس والإدارات التعليمية ومحافظة الدقهلية بأكملها في الشهادة الإعدادية من خلال نظامنا الحصري للنتائج.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

للوصول إلى موقع بوابة محافظة الدقهلية الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023 للفصل الدراسي الثاني، يجب على الطلاب استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية من خلال اتباع الخطوات التالية: