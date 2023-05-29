“ازاي تنزلها” تردد قناة اون تايم سبورت اس دي 2023 لمشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا ومباريات الدوري

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي والوداد نهائي أبطال أفريقيا، وتُعتبر قنوات أون تايم سبورت واحدة من أبرز المحطات الرياضية في مصر، حيث تتفانى في تقديم تجارب متميزة عبر شاشتها الخاصة، تتجاوز اهتماماتها الحصرية ببث المباريات المحلية، إذ تتابع بشغف أيضًا المباريات الدولية البارزة مثل أبطال أفريقيا وكأس العالم، وغيرها من الأحداث الرياضية المهمة، بالإضافة إلى ذلك، تمتاز القنوات بتغطية شاملة لمباريات كرة السلة، لمزيد من المعلومات ولمعرفة الترددات الحصرية لقنوات أون تايم سبورت الرياضية على النايل سات في عام 2023، تابعوا معنا.

تردد قناة اون تايم سبورت

استطاعت القناة أن تجذب ملايين المشاهدين المهتمين بكرة القدم إليها، تميزت القناة بتقديم المباريات بشكل مجاني، دون فرض أي رسوم على المشاهدين، وتضم القناة مجموعة فريدة ومتميزة من الرياضيين الذين يقومون بتحليل المباريات وتقديم تغطية شاملة لأحداث الرياضة من خلال البرامج الحصرية التي تُبث على القناة.

ستبث القناة مباراة الأهلي والوداد في نهائي ابطال افريقيا يوم 4 يونيو 2023 مجاناً، وذلك في التاسعة معنا لذا يرجى ضبط تردد قناة اون تايم سبورت لمتابعة المباراة.

وتتطلع جماهير الرياضة بشغف إلى معرفة التردد الجديد للقناة، والتي تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية المصرية في الوطن العربي، وتعد قناة أون تايم سبورت تعتبر وجهة المشاهدين المفضلة، لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تحتوي قناة أون تايم سبورت على مجموعة قنوات أخرى تقدم معلومات هامة ومتنوعة لعشاق الرياضة.

تحديث تردد اون تايم سبورت 1، 2، 3 على النايل سات

أخبار ممتازة لعشاق الرياضة، حيث تم الكشف عن التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 1 لعام 2023 على القمر الصناعي النايل سات، يمكنكم الآن التمتع بمشاهدة البث بجودة عالية HD على التردد التالي:

تردد 11861.

مع استقطاب رأسي.

ومعدل ترميز يبلغ 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وليس هذا فقط، إدارة القناة أعلنت أيضًا عن تحديث ترددات قناتي أون تايم سبورت 2 وأون تايم سبورت 3 كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد يتماشى مع قمر نايل سات،

تردد القناة: 11861.

مع معامل تصحيح الخطأ 4/3

ومعدل ترميز 27500.

واستقطاب عمودي.

أما تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد فأيضًا يمكنكم ضبطه من خلال التردد التالي: