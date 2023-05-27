بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg، برنامج تكافل وكرامة هو مبادرة اجتماعية تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، بهدف تحسين مستويات الحياة وتوفير حماية اجتماعية للأشخاص الذين يعانون من الفقر والضعف في المجتمع، يهدف البرنامج إلى توفير الدعم المادي والخدمات الأساسية للمستحقين وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية، كما يتم إجراء العديد من عمليات البحث المتكررة لمعرفة من يستحق المعاش، لذا سنقدم لكم التفاصيل كاملة وعبر السطور المقبلة.

معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن

تأتي من وظيفة وزارة التضامن الاجتماعي الاهتمام بتنفيذ خطة تكافل وكرامة، حيث تم إدخاله داخل خطط الحكومة المصرية في عام 2015 من أجل دعم الفقراء والدعوة للعدالة في المجتمع، يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الأسر المحتاجة والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة وجميع الفئات المحرومة الأخرى في المجتمع.

يُقدّم برنامج “تكافل وكرامة” مجموعة واسعة من الخدمات والمساندة للمستحقين؛ حيث يتضمّن ذلك المساعدات المالية الشهرية والرعاية الصحية والتدريب والتأهيل المهني والرعاية النفسية والاجتماعية، يتمّ تحديد المستحقّين استنادًا إلى معايير معيّنة وإجراءات تقييم دقيقة تنفَّذ من قِبل الجهات المختصّة في وزارة “تكافل وكرامة”.

برنامج تكافل وكرامة يعد جزءًا أساسيًا من الخطة الحكومية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين أوضاع المواطنين، يهدف البرنامج إلى تحقيق المساواة في الفرص وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم التضامن الاجتماعي ونشر ثقافة الاعتناء بالمجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما يهدف البرنامج إلى دعم دور الحكومة في توفير الرعاية الاجتماعية وتحسين حياة المجتمع.

يتمثل متطلبات البرنامج في التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات ذات العلاقة والمجتمع المحلي، وذلك لضمان تطبيق فعال ودائم للبرنامج وتحقيق النتائج المرجوة في تحسين حياة المستفيدين.

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

للاستعلام لابد من اتباع التالي