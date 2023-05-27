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رابط موقع إيجي بست egybest لمتابعة فيلم جون ويك 4 John Wick مترجم مجاناً

يعتبر جون ويك 4 فيلماً جديداً من نوعه يأتي كتكملة لفيلم جون ويك 3: بارابيلوم ويمثل الجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك، حيث تم إصداره في 24 مارس. يتولى إخراج الفيلم تشاد ستاهيلسكي، ويقدم بطولته الشهير كيانو ريفز، كما يتم توزيعه من قبل شركة “فوجي فيلم” في الصين واليابان، في حين تتولى شركة “دولبي ديجيتال” تنظيم الصوت له.

تتابع الجزء الرابع من فيلم جون ويك قصة السلسلة السابقة، ويشهد الجمهور لقطات حماسية للمعارك التي يخوضها جون ضد المجلس الأعلى لإستعادة حريته، يكتشف جون طريقة قوية للتخلص من عدوه اللدود ولكن يواجه عدوًا آخر ويشعر بالشك تجاه الأصدقاء القدامى.

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