نتيجة نت | نتيجة الصف الرابع الابتدائي الجيزة متاحة الان عبر البوابة الالكترونية بالرقم القومي

تم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الجيزة للترم الثاني لعام 2023 في محافظتي القاهرة والجيزة بشكل منفصل، عبر المواقع الرسمية المخصصة لكل محافظة على حده، كما تم توفير نتائج رابعة إبتدائي للترم الثاني 2023 في المدارس، حيث تم عرضها في كشوف معلقة على لوحات الإعلانات الخاصة بكل مدرسة على حده، هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الوصول إلى النتائج بشكل مباشر وسريع للطلاب وأولياء الأمور، كذلك يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي توفيرًا للوقت ومراعاة لعدم ذهاب الأهالي بنفسهم إلى المدارس، فتابعوا معنا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الجيزة

أفادت مديرية تعليم الجيزة بأن نتائج الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي في محافظة الجيزة للترم الثاني من العام 2023، ستُعلن اليوم السبت، الموافق 27 مايو، بالإضافة إلى ذلك، ستُعلن نتائج الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي غدًا الأحد الموافق 28 مايو، وأما نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2023، فستكون متاحة يوم الإثنين الموافق 29 مايو، سنوفر أيضًا رابط البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الجيزة للاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي لعام 2023 برقم الجلوس، حال توفرها على الموقع.

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رابط الاستعلام عن نتيجة رابعه إبتدائي 2023 الترم الثاني

سنقدم خطوات بسيطة للاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي لعام 2023 بالاسم فقط، وذلك بشكل مجاني، كالتالي:

قم بفتح رابط بوابة التعليم الأساسي.

اختر أيقونة خدمات التعليم الأساسي.

انقر على قسم نتائج سنوات النقل.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

حدد المرحلة الدراسية الصف الرابع ثم الفصل الدراسي الثاني.

اختر العام الدراسي 2022/2023.

انقر على زر عرض النتيجة لتظهر النتيجة على هيئة ألوان وليست بالدرجات.

دلالات الألوان في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023