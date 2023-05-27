“فلكيا” موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك في الدول العربية 2023، ينتظر الدول العربية ومواطنوها بفارغ الصبر حلول عيد الأضحى المبارك الذي يعد من أبرز المناسبات الدينية في العالم العربي، يشعر المسلمون بالسرور والبهجة بهذه الفرحة السامية التي تجمعهم في زمن ملئ بالعبادة والتقرب إلى الله، فضلاً عن الاحتفال والتواصل مع الأسرة والأصدقاء.

عيد الأضحى المبارك 2023

في احتفالات عيد الأضحى، يتميز المسلمون بقيامهم بتضحية الأضاحي، حيث يذبحونها ويقومون بتوزيع اللحوم للفقراء والمحتاجين، وللأسر والأصدقاء. تعد هذه التقليد رمزاً للتضحية والتكافل الاجتماعي في العالم العربي، ويسعى الأشخاص للمشاركة بالفرح والعطاء في هذه المناسبة الطيبة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز عيد الأضحى في الدول العربية بأنه يعتبر فترة إجازة طويلة، حيث يتم منح الموظفين والطلاب إجازة للاحتفال بهذا العيد، يختلف عدد أيام الإجازة في الدول المختلفة ويمكن تحديدها بناءً على قرارات حكومية، ولكن عادة ما تمتد لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الوقفة وتنتهي في اليوم الرابع من العيد.

“فلكيا” موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك في الدول العربية 2023

يتم حسم موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية، بعد اعتماد التقويم الهجري، وذلك يتفاوت بين الدول حسب الرؤية الخاصة بالهلال في شهر ذي الحجة، يتفاوت الأساليب المستخدمة في تحديد الموعد بين الرؤية باستخدام العين المجردة للهلال أو الرصد البصري، أو استخدام الحسابات الفلكية.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يتوقع أن يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، وبالتالي فإن وقفة عرفة ستكون في يوم الاثنين الموافق 27 يونيو، تعتبر وقفة عرفة مناسبة هامة للحجاج الذين يجتمعون في مشعر عرفات في السعودية لأداء الشعائر والدعاء.

في الدول العربية، يتم احتفال بيوم العيد من أيام الفرح والسعادة المتألقة. ويبدأ هذا الاحتفال في صباح العيد بأداء صلاة العيد في المساجد، حيث يجتمع المجتمع الإسلامي لأداء هذه الصلاة الجماعية، وبعد الصلاة، يتبادل الناس التهاني والتبريكات، ويقومون بزيارة أقاربهم وأصدقائهم لتبادل التهاني وتذوق الوجبات اللذيذة المميزة لهذه المناسبة.