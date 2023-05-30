Lïnk رابط نتائجنا results mlazemna | نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني في عموم المحافظات “بغداد + كركوك + البصرة + نينوى”

بعد انتهاء امتحانات الطلاب في العراق، تتجه أعين الكثيرين نحو نتائج الثالث المتوسط في جميع المحافظات، ستكون هذه النتائج متاحة مباشرة بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم، حيث أنهم لم يبدأوا في تصحيحها بعد، من المقرر أن تصدر النتائج في اليوم الأول من شهر يونيو 2023، أي في بداية الشهر القادم.

جدول امتحانات الثالث متوسط العراق

تم الكشف عن جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وهو عبارة عن ترتيب مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

الخميس، 1 يونيو 2023: امتحان مادة التربية الإسلامية واللغة العربية. الأحد، 4 يونيو 2023: امتحان اللغة الإنجليزية. الثلاثاء، 6 يونيو 2023: امتحان مادة الرياضة. الخميس، 8 يونيو 2023: امتحان مادة الاجتماعيات. الأحد، 11 يونيو 2023: امتحان مادة الإنسان وصحته. الثلاثاء، 13 يونيو 2023: امتحان مادة الكيمياء. الخميس، 15 يونيو 2023: امتحان مادة الفيزياء. السبت، 17 يونيو 2023: امتحان اللغة الفرنسية والكردية والتركمانية.

هذا هو جدول الامتحانات المحدد كما من خلال الفقرة التالية يمكنكم استخراج نتائج الثالث المتوسط.

استخراج نتائج الثالث المتوسط عبر وزارة التربية الوطنية

بمجرد إنتهاء الطلاب والطالبات في العراق من امتحاناتهم، سيتوجب عليهم البحث عن نتائج الثالث المتوسط 2023 في جميع المحافظات، وزارة التربية العراقية قامت بتوفير رابط خاص للاستعلام عن تلك النتائج، وقد أصبح الرابط محل اهتمام الجميع، يتعين على الطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية للاطلاع على نتائجهم:

قم بفتح الرابط الذي قدمته وزارة التربية العراقية، او نتائجنا. أدخل المعلومات المطلوبة، مثل الرقم الخاص بك أو الرقم الجامعي. انتظر بضع لحظات حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة. استعرض النتيجة واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

هذه هي الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 في جميع المحافظات في العراق.