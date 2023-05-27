تابع لايف نيو مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر : مشاهدة مباراة النصر والاتفاق اليوم مباشرة يلا شوت لايف دوري روشن السعودي

تابع لايف مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر ، يحل اليوم نادي النصر السعودي ضيفا ثقيلا للغاية علي حساب نظيرة نادي الاتفاق من اجل خوض مباراة في غاية الاهمية والقوة ضمن منافسات الجولة التاسعة وعشرون من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث تدور احداث تلك المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ويسعي نادي النصر السعودي اليوم من اجل تحقيق الفوز علي حساب الاتفاق من اجل السيطرة مرة اخري علي الصداراة في المركذ الاول ويضع الاتحاد خلفة في المركذ الثاني.

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يدخل نادي النصر مباراة اليوم في المركذ الثاني علي جدول بطولة الدوري برصيد 63 نقطة عقب ان لاعب 28 حقق الفوز في 19 مباراة محققة لة وتعادل في ست مباريات وخسر في ثلاث مباريات حيث في اخر خم مباريات لة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة اخري وسوف نسعي لنوفر لكم رابط مشاهدة مباراة النصر والاتفاق اليوم مباشرة يلا شوت.

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مباراة النصر والاتفاق اليوم بث مباشرة الاسطورة ، بينما الجانب الاخر يحتل نادي الاتفاق المركذ العاشر برصيد 33 نقطة عقب ان لاعب 28 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر في 13 مباراة وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في مباريتان وخسر في ثلاث مباريات من ضمنهوم اثنين علي التوالي ويسعي نادي الاتفاق اليوم من اجل تحقيق الفوز اليوم من اجل كسر مسيرة الهزية علي التوالي والقرب من المركذ السابع علي جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي.\

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في مباراة امس لنادي النصر حقق الفوز بصعوبة للغاية علي حساب نظيرة نادي الشباب السعودي بعد ان انتهت المباراة بثلاثية مقابل هدفين وكان الفوز لصالح نادي النصر السعودي عقب ان تقدم نادي الشباب في اولي المباراة بالهدف الاول عن طريق لاعب كريتيان جوانكا في الدقيقة 25 من ضربة جزاء وفي الدقيقة 40 يحرز الهدف الثاني لصالح الشباب ويوسع النتجية .

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ولكن يعود النصر بكامل قوتة في الدقيقة 44 ويحرز هدف تلقيص الفارق عن لاعب تاليسكا وفي الدقيقة 51 يحرز عبد الرحمن غريب هدف التعادي لصالح النصر بينا في الدقيقة 60 يقلب البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة بهدف عالمي في مرمي الشباب ويحقق الفوز علي النصر في اخر المباراة ويحتل المركذ الثاني مؤقت.

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