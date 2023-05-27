جابتها ولا لسه؟.. استعلم عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي

استعلم عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 بعد إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث انتهى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي من أداء امتحانات نهاية العام خلال النصف الأول من شهر مايو، وقد كانت الامتحانات في متناول الطالب المتوسط، ولم تخرج الأسئلة عن الموجودة في كتاب الوزارة بحسب ما أكد عليه الطلاب وأولياء الأمور.

استعلم عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023

يتساءل بعض الطلاب وأولياء الأمور الذين لم يستطيعوا الحصول على نتيجتهم عن كيف يمكنني أن استعلم عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 وقد أوضحت الوزارة عن ذلك من خلال مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم .

الضغط على أيقونة ” نتائج الطلاب”.

اختيار الصف الدراسي سواء الرابع أو الخامس الابتدائي.

اختيار الفصل الدراسي وهنا يكون ” الفصل الدراسي الثاني”.

إدراج رقم جلوس الطالب، أو رقمه القومي.

يجب أن تكون هذه الأرقام صحيحة ومطابقة للأرقام الموجودة مع الطالب.

بعد لحظات ستظهر نتيجة الطلاب على هيئة ألوان لكل مادة.

دلالة الألوان التي تظهر في نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي

بخلاف باقي صفوف النقل فتظهر نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي على هيئة ألوان، وكل لون له دلالة خاصة به كالتالي: