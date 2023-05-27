نايت أوف شامبيون بث مباشر مشاهدة نزلات نايت أوف شامبيون Night of Champions تابع لايف

يبحث الكثير من محبي ومتابعي المصارعة الحرة بالوقت الحالي عن رابط من أجل مشاهدة نزالات نايت أوف شامبيون Night of Champions، والتي يشارك بها العديد من النجوم الكبار المعروفين ويعد من أكثر الاحداث ترقبا وسوف يقام بالمملكة العربية السعودية، وجدير ان تم طرح التذاكر منذ عدة أيام وتم توزيعها في وقت قصير وشهدت عملية حجز التذاكر صعوبة كبيرة ولكن تم حل المشاكل وتم الانتهاء من حجز جميع التذاكر التي شهدت اقبال كبير من قبل محبي مصارعة wwe وسوف نوفر لكم رابط مشاهدة نايت أوف شامبيون بث مباشر .

نايت أوف شامبيون بث مباشر

ويشارك في عرض نايت أوف شامبيون العديد من النجوم الكبار أبرزهم مشاركة أبرز نجوم المصارعة الحرة مثل زعيم القبيلة رومان رينز، والوحش الكاسر بروك ليسنر، والكابوس الأمريكي كودي رودز، بالإضافة لسيث رولينز واي جاي ستايلز وجونتر، وترقب كبير من قبل المتابعين بالعالم بسبب ذلك الحدث القوي.

مواعيد عرض نزلات نايت أوف شامبيون

ويبحث الكثير عن مواعيد عرض نزلات نايت أوف شامبيون والتي سوف تبدء اليوم السبت 27 مايو في الأوقات التالية لجميع الدول العربية:

5 مساءً موريتانيا 6 مساءً الجزائر، المغرب، تونس 7 مساءً ليبيا، السودان 8 مساءً مصر، السعودية، العراق، فلسطين، الأردن، الكويت، سوريا، قطر، البحرين، اليمن، الصومال، لبنان، جيبوتي، جزر القمر 9 مساءً الإمارات، سلطنة عمان

القنوات الناقلة لعرض نايت أوف شامبيونز 2023

ويمكن للجميع مشاهدة عرض نايت اوف شامبيونز علي العديد من القنوات المعروفة ابرز قناة ام بي سي اكشن ومنصة شاهد في اي بي السعودية .

الوطن العربي: شاهد VIP، تنويه: قناة MBC Action لن تبث العرض .

. الولايات المتحدة الأمريكية: peacock.

المملكة المتحدة: قناة BT Sport الرياضية.

الهند: Sony Ten 1 باللغة الإنجليزية، Sony Ten 3 باللغة الهندية.

أستراليا: قناة Binge.

باقي دول العالم: WWE Network.

نزلات عرض Night of Champions 2023

7 نزلات في عرض نايت أوف شامبيونز 2023 وهم كالتالي: