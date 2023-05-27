ظهرت والكل ناجح.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2023 برقم الجلوس الآن عبر موقع الوزارة

خلال الدقائق الماضية تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2023 من قبل السيد المحافظ بشكل رسمي، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات على مستوى الادارات التعليمية المختلفة، وقد جائت نسبة النجاح في نتيجة الاعدادية محافظة شمال سيناء مرضية إلى حدا كبير، واليكم رابط وخطوات الاستعلام.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2023

وقد جائت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2023 الترم الثاني كبيرة جدا على الرغم من أن المناهج أصبحت أكثر صعوبة، حيث أوضح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية قد بلغت 83.2%، حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة العريش التعليمية 81.3 % وإدارة بئر العبد التعليمية 78.3% وإدارة الشيخ زويد 91.4% وإدارة رفح 93.6% وإدارة الحسنة 93.5% وإدارة نخل التعليمية بلغت 96 %.

رابط نتيجة الاعدادية محافظة شمال سيناء برقم الجلوس

والآن أصبح متاح أمام كافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة شمال سيناء برقم الجلوس والاسم 2023 بعدما تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمجمع تصحيح الامتحانات بمدينة العريش بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي، وقد تم اعداد كشوف بأسماء الطلاب أوائل الاعدادية من البنين والبنات ممن حصلوا على درجات عالية، وقام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، بإجراء اتصال هاتفي بهم وتهنئتهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء بالاسم 2023

واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة شمال سيناء عبر موقع الوزارة الرسمي أوموقع المديرية التعليمية: