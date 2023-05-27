تردد قناة MBC Action ام بي سي أكشن 2023 الناقلة عرض نايت أوف شامبيون Night of Champions
يبحث الكثير من محبي المصارعة الحرة بالوقت الحالي عن تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action والتي تعد من أهم القنوات علي النايل سات بالوقت الحالي وذلك بسبب حصولها المستمر علي حقوق الكثير من البطولات القوية الخاصة بالمصارعة الحرة وهي قناة تلفزيونية تعرض الاعمال الاجنبية من مسلسلات وافلام باللغة العربية مملوكة لمركز إذاعة الشرق الأوسط MBC تم إطلاقه في 5 مارس 2007 ، ويبث مجموعة متنوعة من البرامج المليئة بالحركة ، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والأفلام الوثائقية. القناة متاحة في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعمل قناة MBC اكشن علي عرض نايت أوف شامبيون Night of Champions علي جميع الأقمار الصناعية الخاصة بها.
عرض نايت أوف شامبيون Night of Champions
وتعمل قناة ام بي سي اكشن علي توفير الكثير من الاعمال التي يعشقها الكثير من الشباب وابرزها عروض المصارعة الحرة والتي تعد من الاشياء المفضلة لدي الكثير منا بالوقت الحالي واعلنت عن نقلها الحصري لعرض نايت اوف شامبيونز مجانا وبات حديث مواقع التواصل الاجتماعي ويريد الجميع الحصول علي تردد القناة بالوقت الحالي وسوف نوفر لكم التردد الجديد الخاص بالقناة.
تردد قناة MBC Action ام بي سي أكشن 2023
- التردد 11476 أو 12015.
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي نايل سات، نايل سات.
- معدل الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- اسم القناة على الريسيفر ام بي سي اكشن