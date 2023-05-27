HERE.. رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2023 بالاسم والرقم القومي علي بوابة الاستعلام والشكاوى، يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى تأمين المال والمساعدة للعائلات الفقيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، ويتم تنفيذه عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى رفع مستوى العيش للأشخاص الأكثر بحاجة وتوفير حياة الكرامة لهم.

معاش تكافل وكرامة

يعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة مهمة لتقليل الفقر وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، والتي من شأن تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في البلاد. يتم صرف معاش تكافل وكرامة بشكل شهري، حتى تحدد الوزارة مبالغ محددة لفئات المستفيدين ويتم تحويلها مباشرة إلى حسابات الأسر المستحقة، تتم معرفة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن طريق دراسة شاملة لحالتهم الاقتصادية والاجتماعية.

يتم الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة الأسر الأولى من قبل ذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السن ومعتمدي الرعاية. يعمل الدعم المالي على تحسين جودة حياة هذه الفئات وتوفير الاحتياجات الضروريّة مثل الغذاء والدواء والعناية الصحية.

HERE.. رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2023 بالاسم والرقم القومي علي بوابة الاستعلام والشكاوى

للتحقق من أسماء الأسر المستحقة للحصول على معاش تكافل وكرامة ولاستفسار عن المبالغ المستحقة ، من الممكن للأفراد زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو استخدام المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. بفضل هذا البرنامج ، تتاح فرصة للأسر المستفيدة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، للاستعلام عن الطريقة المطلوبة ، برجاء اتباع الخطوات التالية