هزة تزلزل عرش السوق السوداء.. سعر الدولار الان مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

يبحث الكثير عن سعر الدولار الان في مصر، إذ شهد الأخضر هزة قوية في السوق السوداء بقيمة تصل إلى 7 جنيهات لأول مرة منذ شهور، بدعم ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبا، شهد سعر الاخضر استقرارًا ملحوظًا، مقابل الجنيه المصري، في ماكينات الصرافة، حيث سجل أعلى سعر له بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسوف نقوم من خلال التقرير التالي باعطاء سعره اليوم في السوق السوداء، بالاضافة الي باقي البنوك.

سعر الدولار الان في البنوك

استقر سعر الدولار الان أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وعن سعر الدولار الان في السوق السوداء، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سعر الأخضر اليوم في السوق السوداء.

حيث وصل سعر الأخضر اليوم فى السوق السوداء إلى 35.5 جنيه بعدما كان يصل خلال الأيام الماضية إلى 37 جنيهًا، ويعد هذا الانخفاض بمثابة ضربة موجعة تقضي على تجار السوق السوداء بشأن العملة الأمريكية.