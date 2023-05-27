رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات وزارة التعليم

يرغب الطلبة والطالبات في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة وجميع المحافظات، وخاصة بعد ظهور نتائج سنوات النقل الفصل الدراسي الثاني حيث أن بعدها تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد انتهاء كل مديرية تعليمية من تصحيح كل أوراق الامتحانات ومراجعتها وكذلك التدقيق في درجات الطلاب بشكل جيد، حيث أن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات بالرقم القومي يتم الحصول من خلاله على نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي في الفترة الأخيرة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية بالرقم القومي يتم الاستعلام عنها عن طريق موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، وهو موقع رسمي يتم عن طريقه استخراج جميع النتائج للفصل الدراسي الثاني بجميع الصفوف، حيث قد تم اليوم الإعلان عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس عبر المديرية التعليمية في محافظة شمال سيناء، وكان قد تم الإعلان سابقا عن ظهور النتائج في بورسعيد والعديد من المحافظات الأخرى، حيث أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات قد انتهت بشكل كامل في هذه المحافظات.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالرقم القومي

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم الآن عبر الموقع الرسمي للحصول على نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس وكل ذلك يتم عبر اتباع الخطوات التالية..

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم أو نتيجة نت. اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب. الآن إدخال الرقم القومي صحيح. الخطوة النهائية هي الضغط أخيرا على زر بحث.

ان نتيجة الشهادة الاعدادية تظهر أمامك الآن عزيزي الطالب بعد اتباع الخطوات السابقة بشكل صحيح، حيث أن بعض النتائج قد بدأت رسميا في الظهور وهو ما جعل الطلاب يشعرون بالقلق وفي نفس الوقت الترقب الشديد للحصول عليها.