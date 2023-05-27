“حافظ على فلوسك ” شهادات ادخار بنك ناصر بعائد 22% لمدة ثلاث سنوات، أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن أحدث شهادات الادخار التي سيتم إطلاقها خلال العام 2023، حيث بلغ معدل الفائدة فيها 22%، وهو الأعلى في البنوك المصرية، وعلى الرغم من إلغاء كافة البنوك الحكومية لشهادات 25% و22% بقرار من البنك المركزي، فإن بنك ناصر لا يزال يقدم هذه الشهادات نظرًا لعدم تبعيته للبنك المركزي، وإنما يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مما يمنحه استقلالية مالية، كما يوفر البنك العديد من الخدمات في حال قيام العميل بفتح شهادات أو ودائع مثل القروض الشخصية وقروض شراء السيارات بتسهيلات كبيرة.

“حافظ على فلوسك ” شهادات ادخار بنك ناصر بعائد 22% لمدة ثلاث سنوات

يتيح بنك ناصر الاجتماعي مجموعة متنوعة من الخيارات المالية للمواطنين المصريين، بما في ذلك الشهادات المصرفية لمدة ثلاث سنوات، ويتوفر للعملاء الاختيار من بين العديد من الخيارات التي تتضمن تقديم الفوائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي أو كل سنة ونصف، أو في نهاية الفترة الزمنية، يتيح هذا النوع من الاستثمار الحصول على العوائد المالية المثمرة، مع المرونة اللازمة لاختيار الخطة المناسبة الأكثر توافقاً مع احتياجات المستثمر.

يستحق عائد تراكمي بنسبة 22% سنوياً في نهاية فترة الاستثمار بعد 3 سنوات.

يستحق العائد التراكمي بنسبة 20% سنويًا في نهاية المدة بعد مرور 1.5 سنة.

عائد سنوي بنسبة 19% سنويا

عائد ربع سنوي بنسبة 17.75% سنويا

عائد شهري بنسبة 17.5% سنويا

شهادات ادخار المؤسسات لمده 3 سنوات

يمكن للمؤسسات عمل شهادات ادخار داخل بنك ناصر الاجتماعي يتاح للشركات استغلال العائد الفريد المتوفر في البنك لتحقيق أقصى قدر من الادخار والاستفادة من الفوائد بنسبة تصل إلى 14.5٪ سنويًا، شريطة أن يكون المبلغ المودع أقل من خمسة ملايين جنيه مصري. هذا يمكن المؤسسات من استثمار أموالها بذكاء وزيادة رأسمالها وأرباحها بشكل مؤثر.