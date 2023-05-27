“يلا shoot” 2nd مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والاتفاق يلا شوت || لايف مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي SD

بتاريخ اليوم السبت، ستنقل المباراة المثيرة بين مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، ستجرى هذه المواجهة المهمة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة هذا الموسم (2022-2023)، وستقام على ملعب استاد “الأمير محمد بن فهد”. ستكون البث المباشر متاحًا للجماهير لمشاهدة هذا اللقاء المشوق.

مباراة النصر والاتفاق بث مباشر

ستشهد اليوم مواجهة مثيرة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي، ستقام هذه المباراة المهمة ضمن الجولة الـ29 من المسابقة، وتعد فرصة لفريق النصر بقيادة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للفوز وتقليص الفارق مع فريق اتحاد جدة المتصدر، يسعى النصر لتحقيق النقاط الثلاث والاقتراب من صدارة الدوري، في حين يأمل الاتفاق في تحقيق النتيجة الإيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق مباشر

بدقائق قليلة قبل انطلاق المواجهة المهمة بين الفريقين، قام المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش بالكشف عن التشكيلة الأساسية لفريق النصر، سيتم لعب مباراة النصر والاتفاق على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام. يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الجولة الـ29 “الجولة قبل الأخيرة” في دوري روشن للمحترفين.

تشكيل النصر

أجوستين روسي، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي، جيسلان كونان، نواف بوشل، عبد الله الخيبري، لويس جوستافو، أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو”.

تشكيل الاتفاق

“باولو فيكتور، عبد الله الخطيب محمد الدوسري داركو فيلكوفيسكي مارسيل تيسيران سعيد المولد علي هزازي، فيصل الغامدي بيرات أوزديمير، نعيم السليتي ويوسف نياكاتي”.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت

في بطولة الدوري السعودي اليوم، عبر قناة SCC Sport 5 الرياضية الأولى، بالإضافة إلى ذلك، يتاح لكم مشاهدة مباراة النصر والاتفاق عبر البث المباشر لقنوات السعودية الرياضية.

استمتعوا بمشاهدة المباراة الحماسية والتوتر المثير على الشاشة الخاصة بكم.